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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهوره بأحمر شفاه | معلومات عن هيكل علي

هيكل علي
هيكل علي

أثار الفنان التونسي هيكل علي الجدل بعد ظهوره بأحمر شفاه وملابس غريبة في ختام مهرجان قرطاج.

ونرصد أبرز المعلومات عن هيكل علي ..

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فنان تونسي يظهر بأحمر شفاه وملابس غريبة في ختام مهرجان قرطاج |شاهد

معلومات عن هيكل علي :

هيكل علي هو فنان تونسي يعمل في إحياء الحفلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم نشر الكثير من الاخبار حول تحوله من رجل الى فتاه لكنه اجاب على حساباته قائل انها محض اشاعات ولكن الوسط العربي غاضب عليه بسبب اعمالة التي لاتناسبة كونه رجل .

تكريم هالة صدقي في مهرجان قرطاج :

اعتبرت الفنانة هالة صدقي، تكريمها من قبل وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط، خلال فعاليات مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، هو تكريم للفن المصري أجمع، وليس لهالة صدقي فقط.

وقالت هالة صدقي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تكريمها هذه المرة يختلف عن أي تكريم آخر، لأنه يأتي من قبل مهرجان عريق ، وله اسم كبير مثل مهرجان قرطاج السينمائي، مضيفة أن أول تكريم حازت عليه في مشوارها الفني كان في تونس، والآن وبعد مسيرة فنية طويلة يتم تكريمها أيضا في تونس.

وعن المشاركة المصرية في المهرجان بخمسة أفلام، قالت هالة صدقي: "كنت أتمنى أن تكون المشاركة المصرية بأكثر من هذا العدد، لأن مصر لديها الكثير من الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة المتميزة"، معربة عن أملها في أن تحوز الأفلام المصرية على جوائز المهرجان.

وعن أعمالها الفنية المقبلة، أوضحت هالة صدقي أنها تشارك في بطولة مسلسل "العمدة" الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها ستشارك كذلك كضيفة شرف في مسلسل "سلطان مصر" للمخرج خالد يوسف، الذي يعود للإخراج بعد غياب عشر سنوات.

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