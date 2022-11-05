لغة رخيصة | والد حسام حبيب يفتح النار على هؤلاء بسبب شيرين

كشف حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، إنه لم يدل بتصريحات مؤخرا عن عودة نجله للفنانة شيرين عبد الوهاب.

مشيرًا إلى أن كل هذه الضجة من أجل التريند، بعد انتشار تصريح: "شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس" وأنباء عن تصريحه بنية شيرين بالعودة لنجله.

وكتب حبيب، عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك: "الناس اللي بتكتب على لساني تصريحات تتقي الله، واللغة اللي بيكتبوا بيها لغة رخيصة واحنا لا نعرف إكس ولا مكس وأنا ماليش أي تصريحات مع أحد وكله فبركة وكذب عشان التريند".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا، خلال الساعات الماضية الأخيرة منسوب لحسين حبيب: "شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس".



مفيدة شيحة ووالد حسام حبيب:

علقت الاعلامية مفيدة شيحة، على تصريحات والد الفنان حسام حبيب، لنجله بأنه تربية ست، قائلة: "الموضوع كان لازم الكلام عنه، وتربية ستات هي شتيمة ولا ايه".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن :"بتقولوا انتي يا مفيدة متحاملة على الرجالة ليه، والد حسام حبيب اتهم الست انها مش ربت الاولاد كويس، وعلى أساس أن الرجالة بيساهموا في تربية الاولاد ".

الست أهم عنصر في المجتمع

وتابعت مفيدة شيحة، أن :" والد حسام حبيب بيستعمل الشتيمة دي علشان هو مكنش موجود في الحياة اصلا، وأول مرة اكلت كان من ايد والدتك، والأم سهرت وعلمت وشقيت"، موجة حديثها لوالد حسام حبيب، قائلة : كفايا ظلم، والست أهم عنصر في المجتمع"