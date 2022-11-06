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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاكيس جونياس: لا يُمكننا منافسة الأهلي والزمالك.. وبدأنا في كتابة تاريخ بيراميدز

بيراميدز - الزمالك
بيراميدز - الزمالك

أكد تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز صعوبة منافسة فريقه لتاريخ الأهلي والزمالك، مشددا على أن الثنائي دائما في القمة.

وقال جونياس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل موسم هو موسم مختلف وليس الأمر سهلا أن تكون دائما في القمة، نحن لا ننافس تاريخ الأهلي والزمالك لأننا لا يمكننا ذلك لأنه بعيد تماما عنا، لكننا نحاول أن نكتب تاريخنا وبدأنا في كتابة تاريخنا منذ الموسم الماضي الذي حققنا فيه المركز الثاني".

وواصل: "كل واحد له رأيه في فكرة وضع بيراميدز في نفس فئة الأهلي والزمالك ولكن في النهاية كل شئ يتعلق بالنتائج" 


وختم حديثه قائلا: "يجب أن نكون واقعيين الأمر كله يكون متعلقا بالنتائج".

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