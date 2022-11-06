محمد أنور يهنئ أحمد فهمى بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان محمد أنور ، الفنان أحمد فهمى بـ عيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب محمد انور على الصورة “ عيد ميلاد سعيد ”.

وروج الفنان أحمد فهمي لمسلسله الجديد “بدم بارد”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر أحمد فهمي صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها كاتبًا: “بدم بارد قريباً على #شاهد”.

يواصل الفنان أحمد فهمي التحضيرات مؤخرًا لتصوير مسلسل السفاح، من إخراج هادي الباجوري.

كما يعكف أحمد فهمي على إنهاء تحضيرات السفاح للبدء في تصوير مسلسل سر السلطان الذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، عائشة بن أحمد، هالة صدقي، خالد أنور، وآخرين، والعمل من إخراج خالد يوسف، وإنتاج سينرجي.

كما قام أحمد فهمي بتصوير فيلم مستر إكس والتي تشارك فيه زوجته هنا الزاهد وتم انتهاء تصويره منذ ايام.