عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: نعمل مع الحلفاء للحصول على مزيد الدبابات والمدرعات والمدفعية

صدى البلد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تعمل مع الحلفاء للحصول على مزيد من الدبابات والمدرعات والمدفعية خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، /السبت/ عن زيلينسكي، القول "إنه تم تحليل الوضع على الخط الأمامي ونوقشت الإجراءات المضادة ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في اجتماع لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لقد عقدت اجتماعا آخر لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة، قمنا بتحليل الوضع على خط المواجهة بتفصيل كبير في جميع الاتجاهات، على جبهة الطاقة والوضع على الحدود".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى تخصيص أموال لتحديث صواريخ هاوك أرض - جو لنقلها إلى (كييف).. كما سترسل 45 دبابة "تي-72 بي" مطورة مع تحسين البصريات والاتصالات والدروع، بالإضافة إلى 1100 طائرة بدون طيار تكتيكية من طراز فينيكس جوست، و 40 قاربا نهريا مدرعا، وأنظمة اتصالات ومراقبة آمنة إلى أوكرانيا.

كما تم تخصيص التمويل لتحديث 250 مركبة أمنية مصفحة من طراز إم 1117 ولصيانة والاستعداد التشغيلي للمعدات المنقولة بالفعل.

وفي السياق.. أشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تسقط ما لا يقل عن عشر طائرات بدون طيار إيرانية من طراز شاهد -136 كل يوم، بينما تزعم إيران أنها أعطت روسيا عددا قليلاً من الطائرات بدون طيار.

من جانبه، طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، بضرب مواقع تصنيع المسيّرات والصواريخ في إيران؛ انتقاما منها على دعمها لروسيا. 

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن المسؤول الأوكرانية "أنه يمكن توجيه ضربات محدودة لمواقع تصنيع الطائرات من دون طيار، والصواريخ الباليستية وسواها في إيران حيث لا يمكن أن تستمر إيران في ذلك وتفلت من العقاب". 

ومن ناحيتها، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قضت على 600 جندي روسي ودمرت 12 طائرة مسيرة وصاروخين كروز وطائرتين مروحيتين وثماني دبابات قتال رئيسية خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة يوكرينفورم عن هيئة الأركان العامة قولها "إنه بذلك تبلغ حصيلة قتلى القوات الروسية منذ 24 فبراير قرابة 75440 عسكريا".

وأشارت هيئة العمليات إلى أن القوات الأوكرانية ضربت تسعة أهداف بالصواريخ، وشنت ثلاث غارات جوية على مواقع القوات الروسية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

الآن.. إضافة المواليد على بطاقة التموين من هذا الرابط... خطوات سهلة ومبسطة

اختبار تمثيل لـ صاحب واقعة محل الكشري في فيلم بطولة رانيا يوسف

حسام البدري يقود وفاق سطيف لفوز كبير في الدوري الجزائري

ترشيحاتنا

الأهلي يفكر في تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الدولار في البنوك اليوم 6-11-2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 6-11-2022

رئيس جهاز مدينة الخيالة: تسليم 1350 وحدة سكنية كاملة المرافق

عاصي الحلاني: اللون البدوي في دمي واللهجة البيضاء يتذوقها كل العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ