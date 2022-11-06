تسهيلات فى الشروط .. 513 وظيفة جديدة فى الكهرباء

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن بعض التسهيلات فى شروط التقديم على الوظائف التى أعلنت عنها أمس خاصة بسن المتقدمين كما سيكون التقديم للوظائف أون لاين .

حيث كان من شروط التقديم للمسابقة أن سن المتقدم لوظيفة الدرجة الأولى لا يزيد فى 19 نوفمبر الجارى عن 35 سنة ولكن تم تسهيل ذلك وأصبح السن 37 سنة .

أما وظيفة الدرجة الثانية فكان السن لايتجاوز 30 سنة وأصبح بعد التسهيلات 32 سنة

وبالنسبة لوظيفة الدرجة الثالثة فكان السن لا يتجاوز 25 وأصبح بعد التسهيلات 27 سنة

وكانت هيئة المحطات النووية أعلنت عن توافر 531 فرصة عمل بمختلف التخصصات الهندسية والعلمية،والعلمية، إعلان رقم (1) لسنة 2022 للعمل بمشروع الضبعة .

و الوظائف المطلوبة هي:

مجموعة الوظائف الهندسية

مجموعة وظائف العلوم

مجموعة الوظائف الكتابية

مجموعة الوظائف للدرجة الثانية التخصصية

مجموعة الوظائف للدرجة الثالثه

تفاصيل الإعلان عن وظائف الكهرباء

يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط من خلال الرابط

https://drive.google.com/file/d/1f1oefLt2SGp0HdvHpOaoT3iCg1dX8BFo/view

ويشترط فى جميع الوظائف القيد بالنقابة وإجادة اللغة الانجليزية واجتياز الاختبارات المقررة .

وجاء فى إعلان هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية أن الاعلان عن وظائف جديدة يأتى استكمالا لهيكل الهيئة التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية التي ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية، كما ستكون إحدى الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن التعيينات الجديدة تأتى في إطار استمرار مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية تمضي قدما سواعد المصريين بعزة وثبات في تنفيذ مختلف الأنشطة والأعمال، والتي من أهمها الاهتمام والعناية البالغة بالاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية؛ مما لذلك بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات في شتى المجالات، حيث كان آخر تلك الإنجازات حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة الثانية.

يأتي هذا الإعلان ليؤكد استمرار الدولة المصرية في تحقيق نهضتها وليعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة وليكون أحد بشائر الخير وبريق الأمل لشعب مصر العظيم نحو استمرار تنفيذ المشروعات القومية على كافة الأصعدة وفي مختلف المحافظات.