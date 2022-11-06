بحجم مخيف.. اكتشاف أقرب ثقب أسود إلى الأرض

باستخدام مرصد الجوزاء الدولي، اكتشف علماء الفلك الثقب الأسود الأكثر قربًا من الأرض، وهو أول اكتشاف لا لبس فيه لثقب أسود خامد في مجرة ​​درب التبانة.

يوفر قرب الثقب الأسود من الأرض، على بعد 1600 سنة ضوئية فقط، هدفًا مثيرًا للدراسة لتعزيز فهمنا لتطور الأنظمة الثنائية.

جايا BH1 هو ثقب أسود خامد أكبر بنحو 10 مرات من كتلة الشمس ويقع على بعد حوالي 1600 سنة ضوئية في كوكبة Ophiuchus.

هذا يعني أنه أقرب إلى الأرض بثلاث مرات من الثقب الأسود السابق، وهو ثنائي من الأشعة السينية في كوكبة Monoceros.

تمكن العلماء من تحقيق الاكتشاف بنجاح من خلال إجراء ملاحظات مذهلة لحركة رفيق الثقب الأسود، وهو نجم شبيه بالشمس يدور حول الثقب على نفس المسافة تقريبًا التي تدور فيها الأرض حول الشمس.

ما هي الثقوب السوداء

الثقوب السوداء هي أكثر الأجسام تطرفا في الكون، يُعتقد أن الإصدارات فائقة الكتلة من هذه الأجسام الكثيفة التي لا يمكن تصورها توجد في مراكز جميع المجرات الكبيرة.

وتعد الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية - والتي تزن ما يقرب من خمسة إلى 100 ضعف كتلة الشمس - هي الأكثر شيوعًا، فهناك ما يقدر بنحو 100 مليون ثقب أسود نجمي في مجرة ​​درب التبانة وحدها.

ومع ذلك، لم يتم اكتشاف سوى عدد قليل منها حتى الآن، وكلها تقريبًا "نشطة"، مما يعني أنها تتألق بشكل ساطع في الأشعة السينية لأنها تستهلك مادة من رفيق نجم قريب، على عكس الثقوب السوداء الكامنة التي لا تفعل ذلك.