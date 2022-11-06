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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي بره الصورة أسطورة.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان، صورة  جديدة  من خلال حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وعلق محمد رمضان علي الصورة، مشيرا إلى لوحة في خلفيته قائلا : أكيد الحصان الكسبان مش معاهم في الصورة ، ( اللي بره الصورة أسطورة )، ثقة في الله نجاح .

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محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنية دوشة 11 ملايين مشاهدة.. شاهد

 

يذكر أن احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنية «دوشة»11 ملايين مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات «يوتيوب».

ونشر محمد رمضان صورة للاحتفال بتخطي أغنية “دوشة” 11 ملايين مشاهدة، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي “انستجرام”.

وكشف الفنان محمد رمضان سر إلغاء حفلاته خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول .

وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية  :" مش عارف ليه بيلغوا الحفلات ومش فاهم ؛  بغني بقالي أربع سنين فقط ؛وحققت نجاحات كبيرة و قناتي علي اليوتيوب أكبر مغني عربي".

 

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