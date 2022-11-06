رئيس مؤتمر COP26: حققنا هدف إبقاء حرارة الأرض عند 1.5 درجة

أعرب رئيس مؤتمر المناخ السابق "COP26" ألوك شارما، عن تفاؤله رغم التحديات العالمية الصعبة، لافتًا “ننهي اليوم رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ”.

وأضاف شارما خلال كلمته بانطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27، أن أزمة أوكرانيا أدت إلى ارتفاع التضخم وتسببت في زيادة الأسعار كثيرًا، مبديًا أن تسفر قمة المناخ بمصر عن إتاحة تمويل إضافي لمواجهة التغير.

وأشار: “بفضل الأعمال التي نفذناها معًا تمكنا من إنجاز هدفنا، وهو الإبقاء على درجة ونصف الدرجة من ارتفاع حرارة الأرض”، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق قمة شرم الشيخ أهدافها في تحويل التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وانطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" بشرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتسلمت مصر رئاسة المؤتمر من بريطانيا، وعليها ألقى سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بيانًا، أكد فيه أنه سيتم استكمال المسار لتنفيذ الأهداف التي تم التوافق عليها في قمة COP26 في جلاسكو العام الماضي.