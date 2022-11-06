كلية التربية بجامعة الإسكندرية تستضيف قافلة واعظات الأزهر

استضافت كلية التربية بجامعة الإسكندرية قافلة واعظات الأزهر الشريف، حيث قمن بدخول المحاضرات المختلفة لطلبة وطالبات كلية التربية، فى إطار ما تقدمه الكلية لخدمة المجتمع السكندري وطلاب الجامعة.

وأشار الدكتور محمد أنور فراج عميد الكلية أن هذه الزيارة تأتي في إطار نشر الثقافة الإسلامية ووسطية منهج الدين والتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على المرأة، وقال العميد أن الزيارة أختتمت بعقد ندوة توعوية تثقيفية بحضور الأستاذ الدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتور علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الأزهر بالإسكندرية.

وفى سياق آخر، نظم قطاع التعليم والطلاب بالكلية ندوة تعريفية لمقرر قضايا مجتمعية لطلاب المستوى الاول المستجدين بلائحة الساعات المعتمدة كمتطلب تخرج.