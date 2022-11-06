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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمعالجة مياه الصرف.. مشروع بحثي بجامعة بني سويف يفوز بـ1.9 مليون جنيه

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز مشروع بحثي بكلية علوم الأرض بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF التابعة لوزارة التعليم العالي بقيمة 1.9 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض ومستشار الفريق البحثي، والدكتور عصام عبد الرحمن "باحث مساعد" ووكيل الكلية لقطاع الدراسات العليا، والدكتور فتحي محمد "باحث رئيسي"، والمعيدة أية محمد "عضوا" والمعيدة منه الله خليف عضوا.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية ، ويتزامن مع استضافة مصر لقمة المناج.

ولفت إلى أن عنوان المشروع  " نحو نظام متكامل لمعالجة مياه الصرف الزراعي" وذلك من خلال إعادة تدوير أغشية التناضح العكسي القديمة واستخدامها في المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الزراعي، ويستهدف تقليل تأثير التغيرات المناخية على البيئة من خلال التخلص الكامل من كافة المواد العضوية والمبيدات ومتبقيات الأسمدة وتحليتها لتتوافق مع القوانين المنظمة لإعادة استخدام المياه بدرجاتها المختلفة حتى يتحقق استدامة مصادر المياه غير التقليدية ، فضلاُ عن التخلص الآمن من مخلفات محطات التحلية .

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بدوره أشار الدكتور إبراهيم عبد الجيد، إلى أن المشروع سوف يتم تجريبه ببعض المحطات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومدينة الأبحاث العلمية من خلال تنفيذ وحدة تجريبية وأخرى نصف صناعية.

وأوضح أن تمويل المشروع الفائز بالكلية جاء ضمن 24 مشروعًا بحثيًا قامت الهيئة بتمويلها في إطار خطتها التنفيذية للتكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة.

التنمية المستدامة وزارة التعليم بني سويف وزارة التعليم العالى الشركة القابضة لمياه الشرب جامعة بنى سويف

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