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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكري يدعو إلى تسريع المشاورات واقتراح الدولتين المضيفتين لدورتي مؤتمر المناخ الـ29 و30|فيديو

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه بناء على مبدأ التداول، فإن دول أسيا للمحيط الهادئ، سوف تستضيف، الدورة الثامنة و العشرين، و دول أوروبا الشرقية الدورة التاسعة و العشرين، و أمريكا اللاتينية الدورة الثلاثين.

وأضاف سامح شكري خلال الجلسة الإجرائية للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ أن دول أسيا المحيط الهادئ ، رشحت دولة الإمارات العربية، لإستضافة و رئاسة مؤتمر الأطراف الـ28، مؤكداً أن تحديد الدولة المضيفة في مرحلة، يحد من المخاطر اللوجيستية، و بالتالي أشجع دول، أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية، إلى تسريع المشاورات، و اقتراح دولة مضيفة لدورتين المؤتمر الـ29، و الـ30.

وأوضح وزير الخارجية، أن المؤتمر مدعو للتوافق على فترات الدورات لعام 2025، التي ستوصي بها الهيئة الفرعية للتنفيذ، لافتاً إلى أنه يقترح أن يقوم عضو رفيع المستوى من وفده، بإدارة المشاورات مع المجموعات الإقليمية، وصولاً إلى رفع مسودة قرار ، يعتمده مؤتمر الأطراف، حول هذا الموضوع.

 

وزير الخارجية سامح شكري دورتين المؤتمر المشاورات مؤتمر الأطراف

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