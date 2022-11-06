محافظ بورسعيد يطمئن على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة| صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من الجمعيات الاستهلاكية لمتابعة سير البيع والشراء وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

كما تفقد المحافظ بازار بورسعيد الجديد، وناقش مع البائعين مستجدات عملية البيع والشراء وأسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وتأكد من توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وتلبي احتياجات المواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

وشدد محافظ بورسعيد، على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مؤكدا على مواصلة الحملات التموينية المفاجئة على المنافذ التموينية وتوقيع العقوبات على المخالفين.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

وخلال جولته، تأكد محافظ بورسعيد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وعلى رأسها سلعة الأرز الاستراتيجة الهامة، مشددا على منع التلاعب بالأسعار وبيع السلع بالأسعار المقررة من التموين، مؤكدا أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار ومحاولات احتكار بعض السلع.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية، وناشد المواطنين بالوعي بجهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار أراضيه.