عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يطمئن على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة| صور

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من الجمعيات الاستهلاكية لمتابعة سير البيع والشراء وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. 

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

 كما تفقد المحافظ بازار بورسعيد الجديد، وناقش مع البائعين مستجدات عملية البيع والشراء وأسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وتأكد من توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وتلبي احتياجات المواطنين. 

تفريغ 3 آلاف رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

غياب أسرته.. التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة قاتل خطيبته فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

 وشدد محافظ بورسعيد، على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مؤكدا على مواصلة الحملات التموينية المفاجئة على المنافذ التموينية وتوقيع العقوبات على المخالفين.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

وخلال جولته، تأكد محافظ بورسعيد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وعلى رأسها سلعة الأرز الاستراتيجة الهامة، مشددا على منع التلاعب بالأسعار وبيع السلع بالأسعار المقررة من التموين، مؤكدا أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار ومحاولات احتكار بعض السلع.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية، وناشد المواطنين بالوعي بجهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار أراضيه.

محافظ بورسعيد يشدد على منع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع
بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الخضروات والفاكهة الدولة المصرية الحملات التموينية بازار بورسعيد السلع الغذائية اللواء عادل الغضبان عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

مشاهد مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الأنجليزي

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

ترشيحاتنا

الجزائر.. قرار عاجل من التعليم العالي بإحالة الأساتذة فوق 70 عامًا للتقاعد

رسميا.. بدء إجراءات ترشيح 7 معلمين لشغل وظيفة مديرين مدارس

قرار مفاجىء من كولر بشأن ودية الأهلي.. غدا

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

في عيد ميلادها .. 10 صور آثارت الجدل لـ مي سليم

أخبار الفن.. حلق أحمد مالك.. خناقة مايان السيد وياسمين عز.. فيديو بالخطأ لـ عمر كمال وندى الكامل.. غادة إبراهيم تقطع شرينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بأمراض خطيرة.. احذر من علامات فساد البصل

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة COP27 احتفالًا بـ قمة المناخ.. صور

3 نصائح مهمة لتحسين الصحة والتخلص من الاكتئاب

40 صورة من ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية

فيديو

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ