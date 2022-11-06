غدًا ثاني محاضرات الدورة التثقيفية أبجديات السياسة والقانون بكلية آداب عين شمس

يبدأ مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس، غدًا الإثنين الموافق 7 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا ثاني محاضرات الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" في استضافة الدكتورة حنان متولي، القائم بأعمال عميد كلية الآداب.



ويحاضر في المحاضرة الدكتور كريم ولي الدين، مدرس القانون العام بكلية الحقوق والدكتورة شاهيناز عتلم، مدرس القانون العام بكلية الحقوق وذلك بهدف تفعيل دور الشباب للمشاركة في صنع القرار، وإيمانًا من المركز بأهمية التنمية السياسية والقانونية لشباب الجامعة بأسلوب علمي.



وكان قد استقبل محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفداً رفيع المستوى من جامعة تشارلز التشيكية برئاسة نائب رئيس الجامعة، وبحضور المستشار الثقافي التشيكي بالقاهرة، وممثلى قطاع التعاون الدولى .

شارك في اللقاء من جامعة عين شمس ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، محمد رجاء، عميد كلية العلوم ، حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار ، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين و من بينها التبادل على مستوى الأساتذة و الطلاب مع كليات الألسن ،والأثار، وبحث سبل التعاون مع كلية العلوم.