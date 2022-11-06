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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

اكتشاف أكبر حجر زمرد
اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر

أزاحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الستار عن أكبر حجر زمرد خام في العالم، بعد العثور عليه في زامبيا ويطلق عليه اسم "تشيبمبيلي"، وهو ما يعني وحيد القرن في اللهجة الأصلية لشعب بيمبا هناك.

اكتشف الخبيران ماناس بانيرجي وريتشارد كابيتا وفريقهما أكبر حجر زمرد غير مقطوع في العالم في زامبيا، ويزن 7525 قيراطًا (1.505 كجم)، وفقًا لـموسوعة جينيس العالمية.

عثر الخبراء على الجوهرة النادرة داخل منجم كاجيم في مقاطعة كوبربيلت في زامبيا، وأطلق على أكبر حجر زمرد اسم تشيبيمبيلي Chipembele والذي يعني "وحيد القرن" في اللهجة الأصلية لشعب بيميا في زامبيا.

وترجع تسمية حجر الزمرد على اسم "وحيد القرن" بسبب "القرن" البارز على قمة الجوهرة الخام.

أحجار زمرد أخرى 

قبل اكتشاف Chipembele، تم العثور على زمردتين ضخمتين أخريين في نفس الموقع.

الأولى كانت "Insofu" والتي تعني أيضًا "الفيل" وتم اكتشافها في عام 2010، والأخرى تم العثور عليها في عام 2018 كان اسمها Inkalamum والتي تعني أيضًا "الأسد".

تزن إنسوفو 6225 قيراطًا (1.245 كجم) وتزن إنكالامو 5655 قيراطًا (1.131 كجم)، ومع ذلك، فإن حجم الأحجار الكريمة الثلاثة مشابه تمامًا لبعضها البعض.

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موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

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