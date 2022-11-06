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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: المنطقة الخضراء في COP 27 مُصممة على شكل زهرة اللوتس للتعبير عن الحضارة المصرية القديمة.. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الخضراء المقامة في شرم الشيخ، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "cop27"، تفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة.

وأضاف مدبولي، اليوم الأحد، خلال افتتاحه المنطقة الخضراء بشرم الشيخ،: "المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من التي أقيمت في القمم الأخرى"، لافتا: "المنطقة الخضراء دائما ما تكون غير رسمية، ويتواجد فيها كل المجتمع غير الرسمي من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية وخبراء وشباب وشركات قطاع خاص"، ومن هنا جاء الحرص على أن تكون مساحتها أكبر من مثيلاتها في المؤتمرات السابقة".

وأشار: "الحكومة المصرية قامت بتلبية كل الطلبات المقدمة إليها للتواجد بالمنطقة الخضراء، مضيفا: "كان التصور الأول أن تكون المنطقة الخضراء بمساحة أصغر ولكن عندما جاءت طلبات أكثر حرصنا على توسيعها 12 ألف متر مربع لحرصنا على الاستماع إلى الرأي الآخر"، مشيرا إلى أنها مُصممة على شكل زهرة اللوتس، للتعبير عن الحضارة المصرية القديمة".

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