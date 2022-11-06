مدافع الإسماعيلي يبدأ رحلة العلاج من قطع الرباط الصليبي

وضع الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، برنامج علاجي وتأهيلي للاعب محمد عمار مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان اللاعب الشاب قد بدأ البرنامج أمس السبت بعدما قام بإزالة ” السلك ” الخاص بالجراحة، وذلك عقب إجراء العملية للمرة الثانية فى تاريخه بالقاهرة فى الأيام الماضية تحت إشراف الدكتور أحمد رزق استشاري علاج العظام.

والجدير بالذكر أن محمد عمار تجددت عليه هذه الإصابة بعد احتكاك قوي خلال إحدى المباريات الودية ضمن فترة الإعداد المنقضية.

الإسماعيلي يدرس فسخ التعاقد مع مهاجمه التونسي| خاص

يدرس مسئولو نادي الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي، فسخ التعاقد مع التونسي فراس الشواط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المنضم حديثا إلى قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعلم صدى البلد، أن الإسماعيلي يدرس رحيل فراس الشواط نظرا لعدم انتهاء أزمته مع فريقه الأفريقي التونسي وعدم الحصول على بطاقته الدولية حتى الآن، ووضع مسئولو الإسماعيلي مهلة لمدة أيام من أجل تسوية أموره مع فريقه السابق، وحال عدم انتهاء الأزمة سيتم فسخ التعاقد معه.

على جانب أخر، رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تواجد لاعبيه مع فريق الشباب مواليد 2001 ضد بيراميدز ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويحل الدراويش ضيفًا على بيراميدز فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجاء رفض ” جاريدو ” لحاجته إلى جميع اللاعبين خلال المباراتين الوديتين ضد الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين يومي 6 و7 نوفمبر الجاري استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

وضمت قائمة الشباب لهذه المباراة 20 لاعبًا وهم: محمد طارق وأحمد مصطفي فى حراسة المرمي ومحمد طاهر وعلاء ياسر وعبد الله محمد وأشرف خضر ومحمود ماهر الجزار ومحمد أكرم وعبد الله السعيد وأحمد عبد العزيز ومحسن الحجف وأحمد عبد الوهاب وأحمد اشرف ” الأوزعة ” ونادر فرج وأحمد عبد السميع ومحمد البحيري ورامى حاتم ومحمد زكريا وأسامه مصطفي وحسن منصور.