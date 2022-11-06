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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأولى في الشرق الأوسط..

مجلس الشباب المصري يطلق الأجندة الوطنية للتغير المناخي

مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري يطلق الأجندة الوطنية للتغير المناخي

أطلق مجلس الشباب المصري، الأجندة الوطنية نحو مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة المصرية لقمة المناخ “COP27” بمدينة شرم الشيخ.

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شارك في إعداد الأجندة عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان وهم حزب مستقبل وطن ، حماة الوطن ، المصري الديمقراطي الاجتماعي ، المؤتمر ، الحركة الوطنية ، الوفد ، العدل ، الحرية ، مصر الحديثة ، التجمع، والتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب .

وأوضح مجلس الشباب المصري، خلال بيان، أن هذه الأجندة تعد أول أجندة وطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة بالتكيف مع أثار تغير المناخ، كما أنها سيتم توزيعها خلال قمة المناخ علي الهيئات الدولية وممثليين العالم أجمع المشاركين في هذه القمة.

وأكد مجلس الشباب المصري، أنه تم اعداد هذه الأجندة بالتعاون مع  مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تسعي هذه الأجندة إلي تحقيق بيئة مستدامة، وقد استند علي هذه الخطة إلي برنامج تدريبي يتكون من خمس ورش عمل تمت خلال الأشهر الماضية في الموضوعات الأتية، كفاءة استخدام الطاقة، التكنولوجيا الصديقة للمناخ، إجرارات الحد من تأثير الاحتباس الحراري، تعزيز حوافز الإستثمار علي استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، تفعيل تطبيق المعايير والقوانين البيئية.

وأشار مجلس الشباب المصري، إلى أن الهدف من هذه الأجندة، هي الخروج بأجندة وطنية مشتركة بين الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بالتعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية، في إطار المسولية المشتركة مع الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية الشباب المصرى COP27 الأحزاب السياسية قمة المناخ

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