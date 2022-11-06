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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تبني أكبر مزرعة رياح بالعالم لإنتاج كهرباء لإنارة 13 مليون مسكن

صدى البلد

قال خبراء إن مزرعة الكهرباء الهوائية التي شرعت الصين في بنائها في المياه العميقة قادرة على إنارة 3ر4 مليار مصباح ليد وإنارة 13 مليون مسكن . 
من جانبها أشادت منظمة البيئة العالمية بالمشروع العملاق الذي تقيمه الصين لإنتاج الكهرباء من التوربينات الهوائية، وهو المشروع الذي سيكون من وجهة نظر الخبراء " أكبر مزرعة كهرباء هوائية في العالم " ، بعد اكتمال تنفيذه بحلول العام 2025، ليكون نقلة نوعية في تاريخ إنتاج الكهرباء في العالم . 
المزرعة الهوائية العملاقة ستنتج 3ر43 جيجاوات من الكهرباء النظيفة وهو قدر من الطاقة يكفي بحسب خبراء المنظمة العالمية للبيئة، لإنارة بلد كالنرويج بنسبة 100 % وهي تقع على مسافة تمتد لنحو عشرة كيلومترات ، وتحوي الآلاف من التوربينات الهوائية التي تم نصبها في مناطق المياه العميقة قبالة السواحل الصينية على خليج تايوان ، وتتراح امتداداتها بين 75 إلى 185 كيلومترا . 
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج العالم من الكهرباء المولدة عبر مزارع الرياح البرية ( التوربينات الهوائية ) وصل مع نهاية العام 2021 إلى 830 جيجاوات، تنتج الصين نصفها تقريبا ، وتأمل الصين أن تلبي نحو ثلث إنتاجها من الطاقة من مصادر نظيفة و متجددة بحلول العام 2060 . 

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