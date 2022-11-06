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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية السياحة.. ملتقى النيل الدولي للفنون يختتم فعالياته بمعرض "توت عنخ آمون"

الفن التشكيلي
الفن التشكيلي

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اختُتمت فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون الذي يُقام خلال الفترة من 1 وحتى 6 نوفمبر الجاري بإقامة معرض "توت عنخ آمون" للفنون التشكيلية، وذلك ضمن الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الملتقى تأتي في إطار إيمانها بدور الفنون والقوى الناعمة في تنشيط حركة السياحة المصرية وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وهو ما يأتي أيضا تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للوزارة والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة من خلال تنظيم أو رعاية الفعاليات والأحداث المختلفة التي تقام بمصر.

وأشارت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أنه شارك بالملتقي 30 فنان من 6 دول من بينهم مصر، كما تم خلال معرض "توت عنخ آمون" للفنون التشكيلية عرض اللوحات الفنية المميزة التي تم رسمها خلال الملتقى لتاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

جدير بالذكر أن الوزارة نظمت أول أمس عدد من الفعاليات بمحافظة الأقصر بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون شملت تنظيم زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وافتتاح وزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر لاستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مُكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك بعد الانتهاء من إعادة ترميمها، بجانب مشاركة الوزير فى المحاضرة الرئيسية للمؤتمر العلمي الذي ينظمه مركز البحوث الأمريكي في مصر لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس تحت عنوان" توت عنخ آمون: عائلته ووفاته، ووادي الملوك والملكات بعد رحيل كارتر"، بالإضافة إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي بتنظيم أُمسية فنية بساحة معبد الأقصر .
 

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وزارة السياحة والآثار ملتقى النيل الدولي للفنون توت عنخ آمون هوارد كارتر السياحة المصرية

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