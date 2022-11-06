من قوات الناتو.. العثور على جثة جندي فرنسي بفندق في رومانيا

ذكرت قناة “TF1”، أنه تم العثور على جندي فرنسي ميتًا في فندق في بوخارست، اليوم الأحد، حيث وصلت الوحدة العسكرية الفرنسية كجزء من مهمة الناتو.

وقالت القناة التلفزيونية: "وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر بالشرطة وجدت الخادمة رجلا يبلغ من العمر 41 عاما ومقص في رقبته، بينما لم تكن هناك علامات اختراق في غرفته".

وبحسب تقارير إعلامية، دخل إلى الفندق مع جنود فرنسيين آخرين يوم الخميس وكان من المفترض أن يبقى هناك حتى 3 يناير، وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية.

وزار وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو بوخارست، الأسبوع الماضي، لافتتاح قاعدة عسكرية جديدة في سينكو برومانيا، حيث سيتمركز 750 جنديا فرنسيا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.

ومع ذلك ، كما قالت صحيفة “موند” في وقت سابق، واجهت فرنسا صعوبات في ترتيبها، حيث يُجبر جزء من القوات على العيش في خيام، وهناك صعوبات في إمدادات المياه.