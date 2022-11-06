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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمة المناخ.. وزير الصحة: 350 سيارة إسعاف منتشرة في جنوب سيناء.. فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل الإجراءات والاستعدادات الصحية لاستقبال ضيوف قمة المناخ بشرم الشيخ.

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وزير الصحة: تأمين طبي لـ40 ألف زائر و130 رئيس دولة وحكومة بمؤتمر المناخ

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وزير الصحة يتابع سير العمل وانتظام الأطقم الطبية بمستشفى بني سويف التخصصي

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "منذ وصول السائح لمطار شرم الشيخ أو مطار القاهرة وهناك أجهزة للكشف الحراري وعيادات ثابتة في المطارات للتعامل مع أي طارئ طبي للركاب".

 

وأضاف: "تم رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ لكي تكون على استعداد لاستقبال أي نوع من الحالات وأي نوع من الطوارئ التي قد تحدث، وتم دعم المستشفى بأجهزة حديثة متطورة باختلاف أنواعها، فضلا عن رفع كفاءة الرعاية المركزة".

 

وأردف وزير الصحة والسكان: "لدينا مستشفى ميداني في المنطقة الخضراء، وتضمن غرف عمليات وعناية مركزة ومعمل تحاليل وأشعة.. تم عمل 50 عيادة في فنادق الإقامات، و20 عربية عيادات متنقلة في أنحاء مدينة شرم الشيخ".

 

وتابع: "تم عمل 4 عيادات في المنطقة الزرقاء، فضلا عن سيارات الإسعاف المنتشرة في جنوب سيناء بالكامل، فهناك ما يقرب من 350 سيارة إسعاف لتأمين المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى شرم الشيخ".
 

وأكد أنه لا توجد أي إصابات من ضيوف قمة المناخ، وبعض الحوادث الطبيعية من ضمن فرق التأمين الداخلي.
 

قمة المناخ خالد عبد الغفار وزير الصحة شرم الشيخ

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