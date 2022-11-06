قمة المناخ.. وزير الصحة: 350 سيارة إسعاف منتشرة في جنوب سيناء.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل الإجراءات والاستعدادات الصحية لاستقبال ضيوف قمة المناخ بشرم الشيخ.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "منذ وصول السائح لمطار شرم الشيخ أو مطار القاهرة وهناك أجهزة للكشف الحراري وعيادات ثابتة في المطارات للتعامل مع أي طارئ طبي للركاب".

وأضاف: "تم رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ لكي تكون على استعداد لاستقبال أي نوع من الحالات وأي نوع من الطوارئ التي قد تحدث، وتم دعم المستشفى بأجهزة حديثة متطورة باختلاف أنواعها، فضلا عن رفع كفاءة الرعاية المركزة".

وأردف وزير الصحة والسكان: "لدينا مستشفى ميداني في المنطقة الخضراء، وتضمن غرف عمليات وعناية مركزة ومعمل تحاليل وأشعة.. تم عمل 50 عيادة في فنادق الإقامات، و20 عربية عيادات متنقلة في أنحاء مدينة شرم الشيخ".

وتابع: "تم عمل 4 عيادات في المنطقة الزرقاء، فضلا عن سيارات الإسعاف المنتشرة في جنوب سيناء بالكامل، فهناك ما يقرب من 350 سيارة إسعاف لتأمين المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى شرم الشيخ".



وأكد أنه لا توجد أي إصابات من ضيوف قمة المناخ، وبعض الحوادث الطبيعية من ضمن فرق التأمين الداخلي.

