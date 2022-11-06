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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يكشف حقيقة رحيل مدربه وموقفه من أزمة القيد .. تفاصيل

فاركو
فاركو

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، حقيقة رحيل نونو ألميدا المدير الفني للفريق، عن منصبه.

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وقال عاطف حنفي في تصريحات إذاعية عبر "ميجا إف إم": "غير صحيح بالمرة، ولم يتطرق أحد في مجلس الإدارة، عن رحيل نونو ألميدا، فهو من المدربين الجيدين، ويعمل بشكل مميز، كل الثقة والدعم له".

 

وعن بطولة الدوري المصري: "نتائج الثلاث مباريات الأولى إيجابية، حصدنا 5 نقاط، وبدايتنا هذا الموسم أفضل من الماضي، والحمد لله الأمور مستقرة على الرغم من تعرضنا لبعض الظروف مثل الإصابات وأزمة القيد".

وحول أزمة القيد: "نحن نعمل في هذا الأمر، وسددنا الغرامة المالية، وقمنا بعمل التسوية، وان شاء الله سيفتح لنا في يناير".

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واختتم وعن بطولة كأس الرابطة: "في جميع الأحوال اللاعبين الصغار يلعبون في الدوري، وبالنسبة لنا هي فرصة جيدة، ستكون إعداد للاعبين العائدين من الإصابة"

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