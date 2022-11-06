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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعمال عدائية وظروف مناخية.. أوكرانيا: انخفاض مساحة زراعات الحبوب بنسبة 40٪

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، اليوم الأحد، انخفاض المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية في أوكرانيا بنحو 40٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقال فيسوتسكي لقناة "رادا" التلفزيونية: "المزارعون قاموا بزراعة 4 ملايين هكتار من المساحة المزروعة بالحبوب الشتوية. وهذا، أقل مما كان عليه في السنوات السابقة. إذا قارناها بعام 2021، فإن الانخفاض في مساحة زراعة الحبوب الشتوية يبلغ حوالي 40٪".

وأوضح أن تقليص مساحة 25٪ مرتبط بالأعمال العدائية، و 15٪ أخرى مع "عوامل مناخية غير مواتية".

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وفي 16 أكتوبر، قال وزير الزراعة الأوكراني، نيكولاي سولسكي، أن المساحة الإجمالية للقمح في أوكرانيا ستنخفض بأكثر من 20٪، والشعير بنسبة 30٪. 

أوكرانيا المحاصيل الشتوية الحبوب الزراعة

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