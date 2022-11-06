أوكرانيا: وضع الكهرباء في كييف صعب جدا

أعلن متحدث الرئاسة الأوكرانية، كيريل تيموشينكو، أن وضع الكهرباء في كييف صعب، وسط أنباء عن احتمال إجلاء سكان المدينة البالغ عددهم 3 ملايين نسمة، إن ساء وضع الكهرباء مع قدوم الصقيع.

وكتب تيموشينكو بيانًا على "تيليجرام" قال فيه إن "وضع الكهرباء للمستهلكين في العاصمة كييف صعب. ربما يشعر كل مقيم في كييف بذلك الآن ولكن الأهم من ذلك، أن الفصل المؤقت يساعد مهندسي الطاقة على استقرار المنظومة الكهربائية".

وأعلنت شركة "أوكر إينيرجو"، أن كييف وسبع مقاطعات في أوكرانيا اضطرت للتحول إلى الفصل الطارئ للتيار بسبب الجهد الزائد عليها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مدير إدارة الأمن البلدي بمدينة كييف رومان تكاتشوك، أن سلطات المدينة بدأت التخطيط لإجلاء سكان المدينة في حال انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عنها، وأوضح أنه في الوقت الحالي لا توجد أسباب لإخلاء كييف، والوضع تحت السيطرة.

لا خطط لإخلاء كييف

في الوقت نفسه، نفت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، ما تردد عن التخطيط لعملية إجلاء طارئة لسكان المدينة البالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة، مؤكدة أن الوضع في العاصمة "تحت السيطرة"، في حين أعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون جنوبي أوكرانيا أن المدينة "بلا كهرباء أو ماء"، بعد غارة أوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المساعدات المالية لأوكرانيا، إلى جانب فرض مزيد من العقوبات على إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن رومان تكاتشوك، مدير الأمن في مجلس بلدية كييف قوله إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للحد من آثار هجمات روسيا المستمرة على منشآت البنى التحتية الحيوية.

وكتبت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، في بيان على "تيليجرام": "نتيجة هجوم إرهابي نظمه الجانب الأوكراني، تضررت ثلاثة أبراج أسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف-كاخوفكا". وأضافت "حالياً، لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة وفي بعض أحياء المنطقة".

وهذا هو أول انقطاع معلن للكهرباء والماء في خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسب الإدارة الإقليمية، تم إرسال فنيي كهرباء إلى موقع القصف لإصلاح البنية التحتية، مؤكدة أنه "ستتم إعادة الكهرباء والماء في جميع أنحاء منطقة خيرسون في المستقبل القريب جداً".

وفي وقت سابق الأحد، قال ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة "كاخوفكا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، بـ6 صواريخ أصاب أحدها السد، ما أسفر عن وقوع أضرار.

وأضاف في بيان أوردته وكالة "ريا نوفوستي": "القوات المسلحة لأوكرانيا لا تتخلى عن محاولاتها لتدمير سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية وخلق كارثة إنسانية".

وتابع: "الأحد في تمام الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الأوكرانية 6 صواريخ من طراز هيمارس، وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 5 صواريخ، لكن السادس أصاب السد.. نعمل على تحديد الضحايا والخسائر".

ووفقاً للوكالة، فإن الجيش الأوكراني يقصف باستمرار مناطق خيرسون ونوفايا كاخوفكا بالصواريخ، وغالباً ما يتم استهداف جسر أنتونوفسكي على ضفاف نهر دنيبر بضربات، لكن القوات الأوكرانية حاولت هذا الأسبوع قصف الميناء البحري الذي تم إجلاء السكان منه، إلا أن القوات الروسية تصدت للقصف.