عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية| بقرار أمريكي.. أوكرانيا تضطر لتقديم تنازلات أمام روسيا لإنهاء الحرب

صدى البلد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة طلبت سراً من أوكرانيا التخلي عن رفضها العلني الانخراط في محادقات السلام مع روسيا، وبدلا من ذلك، إظهار استعدادها الدخول في المفاوضات، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها التاسع.

وأضافت الصحيفة أنه يقال إن هذه الخطوة هي جهد استراتيجي من قبل الولايات المتحدة لضمان الدعم المستمر لكييف.

وأضافت المصادر أن زيلينسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم في النهاية تنازلا.

وتابعت الصحيفة أن أوكرانيا تحاول تحقيق مكاسب عسكرية قبل بداية الشتاء لتعزيز موقف التفاوض.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البداية عن استعداده للتفاوض في وقت مبكر من الحرب. ومع ذلك، بعد أن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا أربع مناطق من أوكرانيا في أواخر سبتمبر، أصدر زيلينسكي إعلانا ينص على أنه سيكون من المستحيل إجراء محادثات سلام مع بوتين.

وأثار رفض زيلينسكي التعامل مع بوتين قلق دول أخرى. وانضمت جنوب أفريقيا إلى نحو ثلاثين دولة أخرى في الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة في أكتوبر الذي يدين ضم روسيا للأراضي الأوكرانية وحث بدلا من ذلك على التركيز على تسهيل وقف إطلاق النار.

لماذا وقّع بوتين على قانون بـ تجنيد المجرمين في الحرب الأوكرانية

حلف الناتو لـ روسيا: لا يوجد منتصر في الحرب النووية

وفي الولايات المتحدة، بدأ دعم الكونجرس للحرب في أوكرانيا يتعثر، بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. اقترح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) الشهر الماضي أن الجمهوريين سيحكمون الإنفاق في أوكرانيا إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء.

اتخذت النائبة مارجوري تايلور جرين نهجا أكثر تطرفا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ووعدت بأنه 'لن يذهب قرش واحد إلى أوكرانيا' تحت قيادة الجمهوريين في الكونغرس.

كما بعث التقدميون في مجلس النواب برسالة إلى الرئيس بايدن الشهر الماضي، انسحبوا منها منذ ذلك الحين، وحثوه على الضغط بقوة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الحرب زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

الآن.. إضافة المواليد على بطاقة التموين من هذا الرابط... خطوات سهلة ومبسطة

ترشيحاتنا

اليونان: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زوق في بحر إيجة إلى 26 غريقا

معالجة مياه الصرف الصناعي.. ماذا تقدم جامعة الأزهر في قمة المناخ بشرم الشيخ؟

تاكيس جونياس يكشف أسوأ مباراة له مع بيراميدز وأسباب البداية الضعيفة بالدوري

مفاجأة مدوية| بقرار أمريكي.. أوكرانيا تضطر لتقديم تنازلات أمام روسيا لإنهاء الحرب

تعرف على حالات الإعفاء من العقوبة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قمة المناخ cop27.. هشام خرما: فخور باستضافة مصر للفعاليات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ