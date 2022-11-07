فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع عمر فايد مدافع فريق المقاولون العرب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير بناء على طلب السويسري مارسيل كولر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لم يطلب التعاقد مع أي مدافع جديد للفريق في يناير المقبل ولم يتم عرض عمر فايد مدافع المقاولون العرب عليه للتعاقد معه من عدمه".

وأضاف:"الأهلي يمتلك 6 مدافعين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف بالإضافة إلى إعادة محمد مغربي من التشيك لذلك من الصعب ضم مدافع المقاولون العرب".