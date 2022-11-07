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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة صندوق النقد الدولي تكشف موعد حصول مصر على القرض وفترة السماح

كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الاثنين، عن كيفية حصول مصر على قرض من الصندوق النقد الدولي، وموعده وفترة السماح لسداده.

وقالت جورجييفا خلال مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون تي في”، إن “جدول المدفوعات ميسر على مدار 20 عاما إجمالي منها 10 سنوات ونصف فترة سماح”.

وأضافت جورجييفا أن “برنامج 46 شهرا هي شروط معتادة في الصندوق. تفكيرنا لا ينصب على أن هذا الصرف سيأتي من الصندوق، ولكن كيف يمكن للصندوق جمع هذه الإسهامات المالية من الآخرين”. 

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن “حجم التمويل هنا يأتي من التمويل القادم من شركاء مصر والذين يقررون أنه بمجرد وضع البرنامج موضع التنفيذ، وأن الدولة تسير على الطريق الصحيح، فإنهم سيقدمون التمويل وربما أكثر وأريد أن أشير إلى أن دول الخليج بصفة خاصة لكونها ذات مصداقية ودعم قوي لمصر”.

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وفي وقت سابق أمس، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

وأشادت  مديرة صندوق النقد الدولي بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصرى.

 

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