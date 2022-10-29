عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تصريحات صندوق النقد الدولي تعكس صلابة الاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تصريحات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري دليل على قدرة الدولة المصرية على قدرتها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن تصريحات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية، لافتا أن نجاح الحكومة في التوصل لاتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، خاصة أن ثقة الصندوق بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطنى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات، حيث يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم الدعم لهذا البرنامج الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، مضيفا: الاتفاق يعزز من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.

وتابع القطامي: إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان أحد أهم التوصيات والنتائج التي صدرت  عن المؤتمر الاقتصادي، لافتا أن الاتفاق يعطي رسالة طمأنة للجميع سواء في الداخل أو الخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة.

صندوق النقد الدولى صندوق النقد مجلس النواب النائب عمرو القطامي دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص| خاص

ترشيحاتنا

حاول الهروب من إيران لألمانيا.. حكاية جثة بطائرة ركاب في مطار فرانكفورت

السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقات التعاون مع رجال الأعمال والشركات القطرية

الفريق أسامة ربيع: ارتفاع متوسط العبور اليومي لـ 68 سفينة خلال شهر أكتوبر

اجتماع خلال أيام لإعلان زيادة الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص

ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية التي تحذر منها الأرصاد الجوية؟

مع ملابسها.. رسالة انتحار غامضة من فتاة في الدقي وفنان يبحث عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طبيبة تحذر من حمام الكريم والزيت والسيرم| كوارث أنتِ في غني عنها

سعر فستان إليسا في حفل موسم الرياض يثير ضجة| لن تتخيل

تخريج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب بالكلية الحربية للعمل لصالح وزارة المالية

فيديو

رفع المرتبات وتثبيت الكهرباء.. هدية السيسي للمواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فيديوجراف

مهر خرافي.. مروة راتب تشترط أن يكون زوجها خلوقا ووسيما وغنيا جدا

بوس الواوا.. هيفاء وهبي ترقص مع جمهورها بموسم الرياض

انخفاض الأسعار.. البنك المركزي ينحاز للمواطن بهذه القرارات| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ