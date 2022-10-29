نائب: تصريحات صندوق النقد الدولي تعكس صلابة الاقتصاد المصري

أكد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تصريحات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري دليل على قدرة الدولة المصرية على قدرتها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن تصريحات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية، لافتا أن نجاح الحكومة في التوصل لاتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، خاصة أن ثقة الصندوق بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطنى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات، حيث يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم الدعم لهذا البرنامج الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، مضيفا: الاتفاق يعزز من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.

وتابع القطامي: إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان أحد أهم التوصيات والنتائج التي صدرت عن المؤتمر الاقتصادي، لافتا أن الاتفاق يعطي رسالة طمأنة للجميع سواء في الداخل أو الخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة.