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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

الطوارئ
الطوارئ

قد لا يعلم الكثير منا أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

وخصصت الشرطة المصرية، أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة.

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ويأتي في مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

أرقام المرور

 128 ---- شرطة المرور

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

 

أرقام الحماية المدنية

-رقم   الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

 

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

 

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

ارقام الازمات خدمات الطوارئ الحماية المدنية أرقام المرور رقم شرطة النجدة

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