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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تشارك متابعيها باطلالة جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ  ، جمهورها بـ اطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلقت سهر الصايغ بوضع ايموشن قلب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها . 

 

وكانت قد شاركت سهر الصايغ  فى بطولة مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز،  هبة مجدى ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

وشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

 

هبه مجدى أحمد بدير دنيا عبدالعزيز انستجرام ابو المجد سمير فرج عفاف رشاد حمادة هلال

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