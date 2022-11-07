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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كوب 27..وصول قادة وزعماء العالم إلى مقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27

وصل قادة وزعماء العالم
وصل قادة وزعماء العالم إلى مقر إنعقاد مؤتمر المناخ كوب 27

وصل قادة وزعماء العالم إلى مقر إنعقاد   مؤتمر المناخ كوب 27، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وسلطت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية الضوء على 8 جوانب وقضايا هامة يجب متابعتها عن كثب خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

 

وأشارت بلومبرج في تقرير لها، أمس الأحد، إلى أنه رغم مواجهة العالم لتهديدات من الحرب وأزمة الطاقة وخطر الركود العالمي، إلا أن قضية تغير المناخ مازالت أحد القضايا المُلحة للغاية، خاصة وأن الحوادث الطبيعية الناتجة عن الطقس المتقلب أصابت العديد من دول العالم خلال الشهور الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ قادة العالم خطوات فورية خلال قمة شرم الشيخ.

كوب 27 د مؤتمر المناخ مدينة شرم الشيخ COP27 قادة وزعماء العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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