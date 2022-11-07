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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرامة 3.3 مليون درهم.. القضاء الإماراتي ينتصر لفتاة ضد والدها |القصة كاملة

صدى البلد

قضت إحدى المحاكم في إمارة أبوظبي الإماراتية بإلزام مواطن بدفع حوالي 3.3 ملايين درهم إماراتي أي ما يعادل أكثر من 989 ألف دولار أميركي.

 ووفقا لصحيفة "الخليج" المحلية، اليوم “الاثنين”، فإن ابنة هذا الرجل، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، رفعت دعوى ضده طالبت فيها بإلزام والدها بأن يؤدي لها 3 ملايين و706 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن تلك السيدة كانت قد اتفقت مع والدها قبل 16 عاما على أن يشتري لها أرضا سكنية، على أن ينقل ملكيتها لها لاحقا.

وأعطت الابنة لأبيها مبلغا قدره 800 ألف درهم، كانت قد تلقتها هدية من زوجها السابق بمناسبة أول مولود.

وأكدت السيدة في دعواها أن أبيها استغل الأرض لمدة 16 عاما دون أن ينقل الملكية لاسمها، وأنها صبرت عليه لأنه والدها، لكنها اكتشفت أنه باعها في عام 2021 مقابل 3 ملايين و706 آلاف درهم من دون علمها.

وبعد أن تأكدت المحكمة من صدق كلام الابنة مشفوعا بالأدلة اللازمة، قضت على والدها بدفع 3.3 ملايين درهم بالإضافة إلى فائدة على المبلغ بنسبة خمسة في المئة، و 50 ألف درهم تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بصاحبة الدعوى.

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