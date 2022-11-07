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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| هاشتاج قمة المناخ مصر 2022 يكتسح تريند تويتر.. ورد ساخر من عمر كمال بعد حذف فيديو طليقة أحمد الفيشاوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هنا الزاهد لمتابع حول إمكانية اعتزالها الفن: "كل شيء جايز"

أعلنت الفنانة هنا الزاهد  أنها سوف تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد “سيب وأنا أسيب”، نهاية الشهر الجاري، وذلك في حلقة الأسئلة والجواب التي قامت بها مع المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

حسن الرداد عن تحت تهديد السلاح: الفيلم ده حالة خاصة بالنسبة لي

شارك الفنان حسن الرداد صورًا من العرض الخاص لفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” في مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

منتظرة رأيكم.. حنان مطاوع تشوق متابعيها لحلقتها مع صاحبة السعادة

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورًا لها من كواليس برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

بعد حذف فيديو طليقة أحمد الفيشاوي | رد ساخر من عمر كمال

قام مطرب المهرجانات عمر كمال، بإعادة نشر الفيديو الذي يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي “ندى الكامل”، عقب حذفه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة من مباراة ليفربول وتوتنهام

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة من مباراة أمس بين كل من ليفربول وتوتنهام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

صرخة مصرية لإنقاذ العالم.. مصطفي بكري يعلق علي كلمة السيسي بـCOP27

علق الإعلامي مصطفي بكري علي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عقب انطلاق الجلسة الافتتاحية.. هاشتاج قمة المناخ مصر 2022 يكتسح تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “قمة المناخ مصر 2022” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بـ مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، عقب انطلاق الجلسة الافتتاحية صباح اليوم.

قمة المناخ السيسي محمد صلاح عمر كمال طليقة أحمد الفيشاوي

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