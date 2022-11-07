أحمد موسى: مصر نظمت أكبر قمة مناخ في العالم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية نظمت أكبر قمة مناخ في العالم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يشارك في القمة فيها أكبر عدد من القادة والزعماء"، لافتا: "كل التهنئة لشعب مصر في كل مكان لنجاح قمة المناخ".

وأشار: "العالم كله يتحدث عن مصر، والإعلام الدولي يتحدث عن مصر وشرم الشيخ"، موضحا: "إرادة دولة كبيرة تعطي رسالة للعالم، فهي قمة التنفيذ وليست قمة الكلام".

وأوضح: "أكبر تجمع للقادة والزعماء حدث اليوم في مدينة شرم الشيخ على أرض مصر"، مضيفا: "العالم في أرض السلام في قمة المناخ بشرم الشيخ".