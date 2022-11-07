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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إحالة 3 طالبات لمجلس تأديب بجامعة الأزهر .. اعرف السبب

طالبات الأزهر
طالبات الأزهر

قررت كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة، إحالة كلا من : الطالبة هانم محمد جمال، والطالبة دعاء يحيى على، والطالبة إسراء أحمد محمدإلى مجلس تأديب.

وأوضحت كلية البنات الأزهرية، أنه تم إحالة الطالبات المذكورين، بسبب قيامهن بتوزيع مذكرات وكتب لبعض المقررات الدراسية داخل الكلية مخالفة لتعليمات الجامعة.

وحذرت إدارة الكلية، من هذا الفعل ومن تقوم بهذا العمل ستتعرض للمساءلة، قائلة "السعيد من اتعظ بغيره".

من جانبها، ودفاعا عن نفسها، صرحت الطالبة دعاء يحي، أن هذا الاتهام عار تماما عن الصحة، وأنها لم توزع أي مذكرات ولم تقم ببيعها داخل الجامعة، وما كان معها هو مذكرة شخصية لها وتؤكد أنها لم تمنح هذه المذكرة لأي طالبة من داخل الجامعة.

 

كلية البنات الأزهرية مجلس تأديب مذكرات المقررات الدراسية الجامعة

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