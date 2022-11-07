مراسل القاهرة الإخبارية: دعوة الرئيس لطرفي النزاع الروسي الأوكراني لاقت استحسانا دوليا

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية» في شرم الشيخ، إن الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، وضرورة إنهاء هذه الحرب التي بكل تأكيد تؤثر على العالم بأثره، وهناك استحسان ورضا تام بين المشاركين في COP 27.

وأوضح:"جميع المشاركين أكدوا على أن هذه الدعوة صادقة وتهدف إلى وقف النزاع الذي يؤثر على العالم بأثره في هذه الأوقات العصيبة، خاصة مع ما لاحظناه من انهيار اقتصاديات الدول الكبرى.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي نالت رضا وقبول تام بين المشاركين، بين الزعماء والرؤساء الذين شاركوا في اليوم الأول بين كوب والمنظامت الدولية التي شاركت اليوم، وهناك أصداء عالمية رصدناها من خلال وسائل الإعلام المتواجدة داخل المؤتمر بشرم الشيخ».

