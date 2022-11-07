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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جاي تهبب إيه.. عفاف شعيب تروي موقفا أبكي أحمد زكي| فيديو

عفاف شعيب
عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب إنها كانت تربطها علاقة قوية وجيدة مع الفنان الراحل أحمد زكي، موضحة أن هيثم ابن أحمد زكي كان دايما يقول لها ”يا عمتو"، وقال لها إن والده كتب كثيرا عنها فى مذكراته وكان دايما يقول إنها تساعده وتشجعه فى التمثيل.

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وأضافت "عفاف شعيب" خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة اليوم" الفضائية، أن الراحل أحمد زكي كان منبوذا لدي الكثير، وكان هناك استاذ من اساتذة معهد الفنون المسرحية الكبار قال له ذات مرة "انت يا بني جاي المعهد تعمل ايه .. وتهبب ايه .. انت تروح تشتغل فى أي ورشة".

وتابعت عفاف شعيب أن الفنان الراحل أحمد زكي جلس فى مكان بمفرده بعد سماع تلك الكلمات المؤلمة وبكي بحرقة، وعندما رأته فى تلك الحالة ذهبت إليه تواسيه، وذلك كان فى بداية السنة الأولى فى المعهد.

وأوضحت عفاف شعيب أن هناك أشخاص كانوا يسعون للوقيعة بينها وبين الراحل أحمد زكي قبل وفاته، مشيرة إلى أنه ذهب معها الى الحج ولكن هناك بعض الأشخاص وسوسوا إليه أثناء رحلة الحج.

 

عفاف شعيب أحمد زكي برنامج واحد من الناس الفنون المسرحية الفنان الراحل أحمد زكي معهد الفنون المسرحية

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