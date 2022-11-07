وزير الطيران المدني: نحضر لقمة المناخ منذ فبراير الماضي وجهزنا مطارات بديلة

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنه تم التجهيز لقمة المناخ منذ فبراير الماضي، لافتا إلي أنه تم تجهيز مطارات بديلة حتى لا تؤثر على السياحة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" قمنا بتشكيل لجنة لتنسيق وصول ومغادرة المسافرين إلي شرم الشيخ، كما قمنا بزيادة أماكن وصول الطائرات لاستقبال حركة الطيران خلال قمة المناخ.

وتابع وزير الطيران المدني،:"نعمل علي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ، ولدينا مرونة في أسعار التذاكر علي السفر بمصر للطيران.

وأشار إلي أنه تم تجهيز مطارات بديلة للإيواء حسب حركة الطيران مثل مطارات الغردقة وطابا والأقصر، مضيفا:" تم تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا".