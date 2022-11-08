مرسيدس مايباخ GLS 600 أبشع سيارة معدلة في العالم.. تفاصيل

أعلنت شركة مرسيدس عن صور تخيلية رقمية تكشف عن أبشع سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 معدلة في العالم ستظهر قريبا في العالم الافتراضي، وتعتبر مرسيدس GLS أول سيارة SUV من شركة مرسيدس بنز الألمانية تحصل على إصدار عالي من قسم مايباخ.

سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600

وتنافس سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 سيارات مثل ، رولز رويس كويلنان ، و بنتلي بينتايجا، وحصلت سيارة مايباخ الـ SUV علي إطارات معدلة جديدة مقاسها 30 بوصة، وعجلات مطاطية فائقة النحافة، ويحتوي الهيكل الخارجي للسيارة علي لون احمر في الجزء السفلي ولون أبيض في الجزيء العلوي .

سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600

حصلت سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 المعدلة على أعمدة خلفية، ووحدات إضاءة، ونوافذ ملونة، وشبك أمامي OEM باللون الأسود، وشعار النجمة الثلاثية الخاصة بعلامة مرسيدس بنز في الأعلى .

سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 قوتها من محرك ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي، متصل بشاحن توربيني مزدوج ينتج منه قوه تصل إلي 550 حصان، وعزم اقصي للدوران 730 نيوتن/ متر، ومتصل بمحرك هجين ببطارية 48 فولت، تنتج قوة 21 حصان، وعزم اقصي للدوران 249 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 4.9 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 250 كم/ساعة .

سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600

والجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 عبارة عن ظهور رقمي تخيلي في صور يكشف عن أبشع سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 في العالم، وسيبدأ سعر سيارة مايباخ GLS الجديدة في السوق العالمي من 166.150 دولار أمريكي أي ما يعادل 623.062 ريال سعودي .