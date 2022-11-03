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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الزمن الجميل..التحفة النادرة مرسيدس 300 SEL تولد من جديد.. اعرف سعرها

مرسيدس 300 SEL موديل
مرسيدس 300 SEL موديل 1971

تألقت سيارات مرسيدس خلال كل العصور وحققت انتشارا وشعبية كبيرة حول العالم، ومن بينها حقبة السبعينات من القرن الماضي، وشهدت ظهور سيارة 300 SEL موديل 1971 الأيقونية، خاصة الإصدارات المزودة بمحركات V8، والتي قفزت بعلامة AMG التجارية الشابة آنذاك إلى رياضة السيارات.

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مرسيدس 300 SEL موديل 1971

قامت شركة أيكون الأمريكية ببناء نسخة حصرية مبنية على سيارة مرسيدس 300 SEL موديل عام 1971.

 

تعتمد شركة أيكون التي يقع مقرها في مدينة لوس أنجلوس على التصميم الأنيق لـ 300 SEL، واستعادتها وتعديلها لتناسب العصر الحديث، وتلقى التصميم الداخلي مواد مطورة مستوحاة من المواد الأصلية التي استخدمتها مرسيدس-بنز في الماضي.

مرسيدس 300 SEL موديل 1971

عملت شركة أيكون على استعادة الزخارف الخشبية الأصلية، وتم إعادة تصميم وحدة التحكم المركزية، مع تحديث داخلي وشاشات عرض مخصصة بواسطة Redline Gauges، حتى جهاز الاستريو أصلي، وإن تم تعديله لإضافة وحدة صوت مع عناصر تحكم Bluetooth وأربعة مكبرات صوت ثنائية الاتجاه ومضخم صوت مزدوج ومكبر صوت.

 

مرسيدس 300 SEL موديل 1971

احتفظت أيكون في الخارج بكل شيء أصليًا دون تغيير، وتتميز بطلاء خارجي عتيق قديم وتشطيبات من الفولاذ المقاوم للصدأ والكروم، مع تصنيع عجلات الألومنيوم المكونة من قطعة واحدة. 

 

عملت ايكون على استعادة الآليات الميكانيكية لسيارة السيدان الكلاسيكية بالحجم الكامل، ويأتي مع إطار Art Morrison الكامل، مع تعليق خلفي مستقل، وعادم مزدوج ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

مرسيدس 300 SEL موديل 1971

الجزء الأكثر إثارة للدهشة في التصميم هو استخدام محرك LS9 من جنرال موتورز، يأتي بشاحن فائق السرعة، بسعة 6.2 حقق 638 حصانًا (476 كيلووات)، وعزم دوران يبلغ 604 رطلًا (819 نيوتن متر)، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 4L85-E مصنوع يدويًا ، يستخدم في الأصل للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.

مرسيدس 300 SEL موديل 1971

ظهرت سيارة مرسيدس 300 SEL موديل 1971 المصنوعة بواسطة "ايكون" لأول مرة في معرض سيما 2022 المقام حالياً، ويبدأ سعرها بـ 450.000 دولار.

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