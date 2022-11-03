مرسيدس تكشف عن أسعار EQE موديل 2023 الكهربائية | صور

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن الأسعار الرسمية لسيارتها الكهربائية الجديدة EQE موديل 2023 ، وستبدأ أسعارها رسمياً من 76,050 دولار، وستجلس أسفل سيارة EQS والتي وصلت بسعر يبدأ من 103,360 دولار في أسطول مرسيدس الكهربائي الجديد.

مرسيدس EQE موديل 2023

ستقدم مرسيدس سيارة EQE سيدان في ثلاثة إصدارات عند طرحها للبيع 350+ و 350 4 ماتيك و 500 4 ماتيك، وتضيف الشركة المزيد من الاختلافات بين الطرازات من خلال تقديم كل منها بثلاثة طرازات متوفرة Premium و Exclusive و Pinnacle ، وهي المسميات التي تستخدمها مرسيدس لسيارة EQS سيدان الأكبر حجماً.

مرسيدس EQE موديل 2023

يتميز الطراز Premium بشاشة عرض معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة مزودة بنظام MBUX وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة للسائق، تشمل وسائل الراحة الأخرى المقاعد الأمامية المدفأة والإضاءة المحيطة، وتضيف الترقية إلى Exclusive ملاحة الواقع المعزز MBUX والضوء المحيط النشط، يضيف Pinnacle مزيدًا من الرفاهية مع التحكم في المناخ رباعي المناطق، وشاشة العرض العلوية، وغيرها من المواصفات القوية.

مرسيدس EQE موديل 2023

يتوفر إصدار EQE 350+ قوة تصل الى 288 حصانًا (215 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 391 رطلاً (530 نيوتن متر)، وتؤدي إضافة الدفع الرباعي 4Matic إلى 350 إلى زيادة عزم الدوران إلى 564 رطل قدم (764 نيوتن متر) بينما تظل القدرة الحصانية دون تغيير.

مرسيدس EQE موديل 2023

تستقبل سيارة 500 4Matic مجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك تنتج 402 حصانًا (300 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 633 رطلًا (858 نيوتن متر)، تصنع مرسيدس معيارًا للبطارية بقدرة 90.6 كيلوواط / ساعة، ويبلغ مدى السيارة المقطوع بشحنة كهربائية واحدة التي تقدرها وكالة حماية البيئة EPA بـ 305 ميلاً (490 كيلومترًا).

بعد أشهر من تقديم سيارة EQE سيدان، طرحت شركة صناعة السيارات إصدار EQE AMG القوي، ولم تصدر مرسيدس معلومات التسعير أو مدى توفر النموذج، ولكن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير لتوفرها بمحرك يضخ قوة تصل الى 677 حصانًا (504 كيلوواط) و 738 رطل قدم (1001 نيوتن متر)، وتبلغ قوتها 617 حصاناً (460 كيلوواط) و 701 رطل قدم (950 نيوتن متر)، ويمكنها أن تصل إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في ما يقدر بنحو 3.2 ثانية.

ستكون EQE أحدث سيارة مرسيدس كهربائية تصل إلى السوق، في 21 ديسمبر القادم.