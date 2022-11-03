عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من الإمارات.. سعر مازدا CX 30 موديل 2022 | صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية مازدا مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة في السوق الإماراتي، تتنوع بين سيارات السيدان وسيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا CX 30 موديل 2022، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتتوفر في الإمارات بثلاثة فئات.

لو هتشتري من الإمارات.. 5 سيارات يابانية تبدأ من 45 ألف درهم| صور

للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور

 

 مازدا CX 30 موديل 2022 

مواصفات السيارة مازدا CX 30 موديل 2022

تعتمد السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 على محرك بسعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 153 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تتسارع السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة  خلال 8.3 ثوان فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

 مازدا CX 30 موديل 2022 

تأتي السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4395 مم للطول، و 1795 مم للعرض، و 1540 مم للارتفاع، بينما بلغ قياس قاعدة العجلات 2655 مم.

 مازدا CX 30 موديل 2022 

تتميز السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 بعدد من وسائل الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق، مثل مثبت سرعة، وجهاز تكييف ثنائي التحكم، ومرآة خارجية ذاتية التعتيم والطي، ونوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا رؤية خلفية، ونظام الدخول الذكي بدون مفتاح، وأبواب خلفية كهربائية، وجهاز عرض على الزجاج الأمامي.

 مازدا CX 30 موديل 2022 

أسعار السيارة مازدا CX 30 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 في السوق الإماراتي نحو 73,000 درهم.

 

الامارات الكروس اوفر السيارات مازدا CX 30 موديل 2022 مازدا مازدا CX 30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

موضوعات متعلقة

بقوة 134 حصانا.. رينو تكشف عن سيارة 5 الكهربائية | صور

تلائم فئة الشباب.. 5 سيارات موديل 2023 تبدأ أسعارها من 338 ألف جنيه ..صور

باقة 90 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري | صور

مازيراتي تقدم جران توريزمو الجديدة مع محرك Nettuno V6 | صور

يضم سيارات قسم إمبابة وكرداسة.. مزاد جديد بالسوق المصري

ترشيحاتنا

في دقائق .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا ثانيًا باتجاه اليابان

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

بورصة السيارات| ثبات أسعار لادا جرانتا موديل 2023

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم

لليوم الثاني .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا

محمد صلاح.. سر الشرط الجزائي في ودية مصر وبلجيكا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

ابنة عمتها شهرت بها.. تفاصيل التعدي بآلة حادة على الإعلامية إيمي شلباية

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بالإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ