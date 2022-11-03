من الإمارات.. سعر مازدا CX 30 موديل 2022 | صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية مازدا مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة في السوق الإماراتي، تتنوع بين سيارات السيدان وسيارات الكروس أوفر الرياضية، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا CX 30 موديل 2022، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتتوفر في الإمارات بثلاثة فئات.

مازدا CX 30 موديل 2022

مواصفات السيارة مازدا CX 30 موديل 2022

تعتمد السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 على محرك بسعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 153 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتسارع السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثوان فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

مازدا CX 30 موديل 2022

تأتي السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4395 مم للطول، و 1795 مم للعرض، و 1540 مم للارتفاع، بينما بلغ قياس قاعدة العجلات 2655 مم.

مازدا CX 30 موديل 2022

تتميز السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 بعدد من وسائل الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق، مثل مثبت سرعة، وجهاز تكييف ثنائي التحكم، ومرآة خارجية ذاتية التعتيم والطي، ونوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا رؤية خلفية، ونظام الدخول الذكي بدون مفتاح، وأبواب خلفية كهربائية، وجهاز عرض على الزجاج الأمامي.

مازدا CX 30 موديل 2022

أسعار السيارة مازدا CX 30 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مازدا CX 30 موديل 2022 في السوق الإماراتي نحو 73,000 درهم.