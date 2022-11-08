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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى القلوب الضارعة ووظائفها.. ثلاثة أمور تصلح حال المسلم

السجود لله
السجود لله

معنى القلوب الضارعة ووظائفها، عن هذه المسألة قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ارباب القلوب يتكلمون عن القلوب الضارعة ؛ والقلوب الضارعة هى التي تتعلق بالله وتلجأ إليه.

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معنى القلوب الضارعة

وأضاف علي جمعة، أن القلوب الضارعة، لا ترى في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، فليس هناك فاعل سوى الله، وليس هناك سبب حقيقي إلا الله، وليس هناك إله إلا الله ، فيحدث حال من الفناء، فكل ما حوله من الرسوم ينتفي، ولا يرى إلا الله، وبذلك يصل من القلب الداعي إلى القلب الضارع، فالضراعة هي شدة الالتجاء، وخروج السوى من القلب .

وظائف القلوب الضارعة 

وكشف على جمعة، في منشور له، عن وظائف القلوب الضارعة، منوها بأن وظائفها ثلاثة : الدعاء، والذكر، والتلاوة.

وذكر أن الدعاء : علمنا سيدنا رسول الله ، الدعاء وعلمنا صيغه، هذا الدعاء تبدأه بقولك في النداء "يا الله"، وتدعوه بأسمائه الحسنى {وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} ياالله، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، وأنت تدعي تقول: يا قدوس، اعمل لي كذا وكذا. يا رحمن، يا عفو، يا غفور، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن ....، تلتجئ إليه.

وأوضح أن هذا الدعاء يشمل : أولًا : الثناء على الله، وثانيًا : الالتجاء بالله، وثالثًا : الضراعة، والالتجاء ؛والضراعة هو حال الدعاء، يعني: قلبك تعلق بالله، ثم إن هذا القلب أصبح محبًّا لله، راجيًا في الله، متعلقًا بالله، ويقول له: يا رب، أتوسل إليك، أرجوك، أضرع إليك، أسجد لك. فهذا التجاء.

وأوضح ان القلوب الضارعة أول وظائفها الدعاء، وثاني وظائفها الذكر، منوها أن الذكر : وعلمنا إياه رسول الله، وذلك بالكلمات العشرة الطيبة وهى : (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ،ولا حول ولا قوة إلا بالله) وهؤلاء الخمسة يسموا الباقيات الصالحات ؛ لأنهم يبقوا لك بعد موتك.

(أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا ونعم الوكيل، توكلت على الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله )، يتم العشر، عشر كلمات طيبات نجدهم في السنة، ونجدهم في القرآن .

وأضاف أن الوظيفة الثالثة : تلاوة القرآن : والقرآن نوع من أنواع الذكر، وأيضًا نوع من أنواع الدعاء، ولذلك تجد حافظ القرآن منور وله عند الله كرامة. 

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