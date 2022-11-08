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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير في قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد آراء الجماهير في قائمة منتخب مصر بمباراة بلجيكا قبل المباراة في شوارع مصر المختلفة.

وجاءت الآراء كالتالي:


قال محمد أحمد أن القائمه ينقصها عدد كبير من اللاعبين أهمهم أحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

وأشار خالد علي إلي أن القائمة مناسبة ولكن تحتاج الي المزيد من اللاعيبه القدماء.

ونوه بدران محفوظ عن أن الفريق البلجيكي يعد من أكبر الفرق والتي سيحذي بالمباراة مقابل هدفين.

ويذكر أنه قد انطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم الاثنين بأحد الفنادق بالقاهرة ؛استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري .

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من ٧ إلى ١٨ ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر  وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى  كالتالي :

محمد الشناوي (الاهلي)
محمد عواد (زمالك)
محمود جاد (المصري)
عمر جابر  (زمالك)
أكرم توفيق (الاهلي)
محمود متولي (الاهلي)
باهر المحمدي (اسماعيلي)
حسام عبد المجيد (زمالك)
محمود علاء (اتحاد)
حسين السيد (المصري)
عبد الله جمعة (زمالك)
حمدي فتحي (الأهلي )
مروان عطية (اتحاد السكندري)
إمام عاشور (زمالك)
محمود حمادة (فاركو)
محمد مجدي قفشة (الاهلي)
عمرو عماد السيسي (زمالك)
أحمد سيد زيزو (زمالك)
طاهر محمد طاهر (الاهلي)
أحمد عبد القادر (الاهلي)
مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)
مروان حمدي (المصري)
محمد شريف (الاهلي)
أحمد  ياسر ريان (سيراميكا)

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