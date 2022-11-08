نجم الأهلي خارج حسابات كولر.. ورحيله عن النادي في يناير

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن مصير محمد محمود مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأكد شوقي في تصريحات تليفزيونية ، أن محمد محمود خارج النادي رسميا بنسية 200 في المئة؛ بعد استبعاده وخوضه التدريبات مع الناشئين.

وشدد شوقي على أن كل ما تردد بشأن فسخ تعاقد محمد محمود، غير صحيح تماما، وليس صحيح أنني أسعى لرحيله عن النادي الأهلي.

وتابع: طلبت الاجتماع بـ كولر لكن جلست في النهاية مع سيد عبد الحفيظ، وكان قد اتخذ قرارا بخوضه تدريبات منفردة.

وأضاف: اقترحنا أن يشارك مع الناشئين؛ حتى لا تتأثر لياقته البدنية، وهناك تنسيق كامل مع الأهلي بشأن ذلك.

واختتم تصريحاته: بنسبة 200 فى المئة محمد محمود سيرحل عن الأهلي في يناير، وسنوافق على العرض الذي يليق بقيمته الفنية.