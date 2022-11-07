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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليهاجمني من يريد.. أحمد شوبير ينتقد الأهلي| لهذا السبب

صدى البلد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، النادي الأهلي بسبب وضع الثنائي محمد محمود وزياد طارق داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية.

ورفض الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الموافقة على رحيل اللاعبين على سبيل الإعارة لعدم الاتفاق مع الأندية الراغبة في ضمهما على المقابل المادي لإعارتهما.

وشارك زياد طارق أمس الأحد في مباراة الأهلي وفاركو في دوري الشباب والتي نجح الأهلي في الفوز بها بنتيجة 2-1، وسجل زياد طارق هدفًا رائعاً جداً نال استحسان الجميع.

شوبير عن أخطاء الأهلي.. 

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وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين: «لن أغير ما قلته ولن أغير موقفي وليهاجمني من يهاجمني، الأهلي أخطأ بعدم الموافقة على إعارة اللاعبين».

وأضاف أحمد شوبير: «دلوقتي محمد محمود وزياد طارق قاعدين في الأهلي زي البيت الوقف».

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استبعد اللاعبين من حساباته وجعلهما يتدربان مع فريق الشباب بالنادي.

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