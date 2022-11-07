عقد مخصوص| ميدو يوجه نصيحة لمسؤولي الزمالك بشأن تجديد عقد إمام عاشور

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لمسؤولي الزمالك بشأن تجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد أن يكون عقد إمام عاشور الجديد مع الزمالك عقد مشروط يحفظ حقوق نادي الزمالك وحقوق اللاعب" .



وأضاف: "الزمالك لابد أن يحفظ حقوقه ويراجع بنود العقد الجديد للاعب في الجلسة المُنتظرة مع مسؤولي الزمالك لتجديد عقد اللاعب، والزمالك يعرف مزايا إمام عاشور وعيوبه مش عيب إني أعمله عقد مخصوص ليه يُناسب شخصيته" .



وختم حديثه قائلا: "إمام عاشور تعهد بالالتزام واعتذر لفيريرا عما بدر منه خلال الفترة الماضية".