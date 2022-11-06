جلسة بين إدارة الزمالك وإمام عاشور لحسم تمديد تعاقده

جلسه لحسم مصير أمام عاشور مع الزمالك

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب عودته من صفوف المنتخب الأول بعد ودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر الجاري.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي يرغبون في حسم ملف تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة وتعديل القيمة المالية في عقد إمام عاشور خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.



وكان اللاعب سبق وطلب مهلة للتفكير في عرض القلعة البيضاء لتمديد تعاقده.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك الدفعة الأخيرة من مقدم عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات عقب مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي.

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة للفريق من أجل المنافسة على الدوري والكأس بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغادر القاهرة أمس السبت التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانضمام لمنتخب نسور قرطاج الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وتلقي نادي الزمالك خطابا رسميا في الساعات الماضية باستدعاء سيف الدين الجزيري للانضمام لقائمة منتخب تونس للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، المقرر لها في الفترة من 20نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

واستأنف الزمالك تدريباته امس السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق آخر أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق إنبي على عدم صحة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات معه لتولي تدريب فريق أسوان في الفترة الحالية.

وأوضح طولان في تصرحات خاصة أنه لم يتلق أي اتصالات من أي مسؤول بنادي أسوان للتفاوض بشأن تدريب ممثل الصعيد في الفترة الحالية بعد رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق.

وشدد المدير الفني السابق لإنبي على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات معه من أسوان ليتحدث البعض عن وجود خلافات على المقابل المادي لتوليه تدريب الفريق.

وأبدى حلمي طولان دهشته من الأنباء التي ترددت حول التفاصيل المادية لتوليه تدريب أسوان بالرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية معه لقيادة الفريق.