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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العقوبة ليست فنية.. عفت نصار: اعتذار إمام عاشور لفيتوريا نابع من الخوف

إمام عاشور
إمام عاشور

قال عفت نصار نجم الكرة المصرية الاسبق، أن عقوبة إمام عاشور التي تعرض لها ليست قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، مؤكدًا أن اعتذاره لفيتوريا نابع من الخوف.

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وتابع عفت نصار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،لا أعتقد أن فيريرا كان غاضبًا من لون شعر إمام عاشور، لأن الرجل برتغالي وفي أوروبا هناك إيمان بحرية الرأي والتعبير والشكل، لا أعتقد ان فيريرا هو صاحب قرار تغيير قصة شعر إمام عاشور، هذه حرية شخصية للاعب.

وأضاف نصار،تعرضت للشتائم في قناة الزمالك بسبب رأي عن قرار الإدارة بتغيير قصة شعر إمام عاشور، سأقول فقط حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشخص الذي سبني، خجلت من هذا الأمر لأن أولادي كانوا يتابعون البرنامج في ذلك الوقت.

وأكمل نصار،تصرفات إمام عاشور طبييعية ولا ترتقى لأية عقوبات تصدر منه، وغيابه عن مباراة إنبي أثر على الفريق في مباراة إنبي

وأتم، اعتذار إمام عاشور لروي فيتوريا نابع من خوفه من العقاب بعد توقيع عقوبات عليه في نادي الزمالك، وهذا الأمر يُعطي انطباع سلبي عن اللاعب، عندما يُعاقب في ناديه سيعاقب في أي مكان.

عفت نصار امام عاشور البرتغالي جوسفالدو فيريرا فيتوريا نادي الزمالك

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